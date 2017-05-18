Баку-2017: Азербайджанский борец вышел в финал Исламиады

2017-05-18 11:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец в греко-римском стиле Ислам Аббасов (85 кг) продолжил борьбу в полуфинале.

Его соперником стал борец из Казахстана Азат Беибеков.

Обыграв казахстанского спортсмена со счетом 3:1, Ислам Аббасов вышел в финал.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)