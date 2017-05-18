Азербайджанский олимпийский чемпион дисквалифицирован на год

2017-05-18 12:07 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на apasport.az, это связано с нарушением антидопинговых правил 25-летним спортсменом.

Так, взятый у него допинг-тест дал положительный результат. Выяснилось, что Аскеров употребил гигенамин. Это лекарство не запрещено в США и Евросоюзе, но с нынешнего года его употребление запрещено Всемирным антидопинговым агентством. Этот препарат принимают в основном для поддержания веса.

Поэтому наш борец отстранён от участия во всех соревнованиях на 1 год. Срок его наказания истечёт 17-го апреля 2018-го года. Из-за дисквалификации имя Аскерова не включено и в список участников проходящих в Баку IV Исламских игр солидарности.

Отметим, что Тогрул не только олимпийский чемпион, но и серебряный призёр Рио-2016, победитель Европейских игр и чемпионата континента.