В Париже открылась фотовыставка, посвященная 99-й годовщине установления АДР

2017-05-18 12:17 | www.apa.az | 2

В Париже состоялось открытие фотовыставки «Путешествие в Азербайджан», посвященной 99-й годовщине установления Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили АПА в Госкомитете по работе с диаспорой, организаторами выставки являются Ассоциация друзей Азербайджана и Дом Париж-Азербайджан. На церемонии открытия приняли участие члены парламента и сената Франции, местные журналисты, предприниматели и представители диаспоры.

Генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана, председатель Дома Париж-Азербайджан Мирвари Фаталиева рассказала о цели выставки, представила авторов фото.

Посол Азербайджана во Франции Эльчин Амирбеков рассказал об истории АДР, подчеркнул важность этого дня для республики.

Президент Ассоциации друзей Азербайджана Жан Франсуа Мансель отметил, что дружественные отношения между Азербайджаном и Францией с каждым днем расширяются, именно благодаря таким мероприятиям во Франции все больше узнают об Азербайджане.

На выставке были продемонстрированы роботы фотографов Вюгара Ибадова, Этибара Джафарова и Керима Аббасова. Фото в основном отражают разнообразную природу, богатые архитектурные памятники Азербайджана. Выставка будет открыта до 31 мая.