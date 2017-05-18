Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана

2017-05-18 10:46 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.

Как передает Oxu.Az, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В указе глава государства выразил уверенность в том, что в мире достаточно нефти для того, чтобы можно было безболезненно сворачивать сотрудничество с Ираном в этой отрасли.

Президент США пообещал «пристально следить за ситуацией». Однако Трамп напомнил, что его администрация в данный момент «проводит переоценку своей политики в отношении Ирана», а также выполняет обязательства по соглашению об иранской ядерной программе.

Н.О.