Президент ввел в действие комбайн – ФОТО

2017-05-18 10:52 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 17 мая, ознакомились с проходящими в Баку XXIII Азербайджанской международной выставкой «Пищевая промышленность» World Food Azerbaijan-2017 и XI Азербайджанской международной выставкой «Сельское хозяйство» CaspianAgro-2017.

Как передает Oxu.Az, президенту Азербайджана сообщили, что в выставках принимают участие представители 331 компании из 28 стран мира, 70% которых из них иностранные.

Главе государства сообщили, что местные компании под брендом «Made in Azerbaijan» принимают активное участие в выставке.

Кроме того, на выставке впервые был продемонстрирован комбайн «Holmer» немецкого производства. В настоящее время данные комбайны являются одним из востребованных в мире и отвечают самым современным технологическим стандартам.

Президент Ильхам Алиев ввел комбайн в действие.

Н.О.

