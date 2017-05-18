IV Игры исламской солидарности в Баку - интересное и увлекательное зрелище - "Российская газета"

2017-05-18 11:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - 54 страны-участницы, 20 видов спорта, 262 комплекта медалей, 500 тысяч билетов, 8000 волонтеров - уже эти только цифры говорят о масштабности IV Игр исламской солидарности, которые проходят с 12 по 22 мая в Баку, столице Азербайджана. Об этом говорится в статье в «Российская газета» под заголовком «Чем живет весенний Баку».

«Первая Исламиада состоялась в Саудовской Аравии в 2005 году. Она, как и Олимпиада, проводится один раз в четыре года.

Отличительной чертой нынешних Игр стало участие пара-спортсменов (в соревнования включены пара-атлетика и пара-дзюдо). Всего в программу Исламиады вошли 23 спортивные дисциплины, среди которых и такие популярные виды, как баскетбол, легкая атлетика, футбол, теннис, а также многие виды единоборств, включая зорхану. Это общее название распространенных еще со времен среневековья городских спортивных клубов, в которых выступали борцы-пехлеваны. Сегодня под зорханой подразумевают традиционный стиль силового тренинга и борьбы, практикуемый в Азербайджане, Иране и других странах уже как минимум две с половиной тысячи лет», говорится в статье.

"Это не первые крупномасштабные соревнования, проводящиеся в нашей стране, - цитирует газета министра молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова.

« Азербайджан принимал у себя первые Европейские игры, Всемирную шахматную олимпиаду, этап Гран При Формулы 1 и др. Наша страна тем самым закрепила за собой статус мультикультурного центра, где с равным успехом проводятся спортивные мероприятия и Европы, и мусульманского Востока". Что касается России, то она пока не участвует в Исламиаде. Но, как считает Азад Рагимов, Российская Федерация, многонациональная страна со своей богатой исламской культурой, не исключено, может стать участником следующих Игр», пишет газета.

«Исламиада-2017 - не просто спортивные соревнования, проводящиеся ради того, чтобы выявить, спортсмены каких государств "быстрее, выше, сильнее". Это, как подчеркивает Азад Рагимов, красивый фестиваль дружбы и мира для всех стран-участниц. А для Азербайджана - возможность привлечь как можно больше молодых людей к спорту через его пропаганду, через участие болельщиков на трибунах и волонтеров на местах.

Волонтеры - очень важная составляющая любых крупных мероприятий, это - лицо соревнований. Волонтерское движение в Азербайджане возникло давно. Более 20 лет назад была создана первая неправительственная молодежная организация. "Наше министерство всегда опиралось на волонтеров при проведении различных мероприятий. Но на самом деле революция в волонтерском движении произошла во время первых Европейских игр, когда были задействованы 18 тыс. молодых людей, в том числе и из России, - отмечает Азад Рагимов. - Это было и на Формуле 1, и на Всемирной шахматной олимпиаде, так и сегодня - на Исламских Играх". После первого объявления о наборе волонтеров организаторы мероприятий получили свыше 10 тыс. заявок от кандидатов, готовых так или иначе безвозмездно помогать на Исламиаде. У волонтеров появился и свой гимн - "Гимн волонтеров - Салам, Баку". Слова к нему написал директор Операционного Комитета Игр Баку-2017 Эльчин Сафаров, а музыку - "звездный посол" Игр Тюнзаля Агаева», говорится в статье.

Примечательно, что для проведения Игр не потребовалась строить ни одной новой арены, отмечает издание.

« Площадками для соревнований стали модернизированные стадионы, успешно прошедшие "обкатку" на первых Европейских играх, в том числе Бакинская теннисная академия, Олимпийский стадион, Центр тяжелой атлетики и др. "Это популяризация здорового образа жизни, привлечение к занятиям спортом все большего числа людей. До сих пор на возведенных в различных частях города шахматных площадках собираются и играют в шахматы бакинцы, - рассказывает Азад Рагимов. - Хорошая спортивная база - стимул заниматься гимнастикой, плаванием, академической греблей и другими видами спорта для тысяч наших сограждан".

«Игры исламской солидарности - интересное, увлекательное и, что немаловажно, доступное для местных зрителей и многочисленных туристов зрелище. Так, билеты на соревнования стоят от 1 маната (33,2 рубля) до 200 манатов (6640 рублей).

А каковы сегодня промежуточные итоги соревнования? Конечно, каждая страна стремится выйти в лидеры, но борьбу за первое место в неофициальном командном зачете ведут Турция и Азербайджан - страны, которые еще до середины соревновательной программы успели завоевать более 70 медалей, оставив соперников далеко позади», отмечает издание.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.