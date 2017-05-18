Азербайджанский тхэквондист в финале Исламиады

2017-05-18 11:44 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тхэквондист Рамин Азизов на соревнованиях в весовой категории 87 кг вышел в финал IV Игр исламской солидарности в Баку.

Азизов одержал победу над иорданским спортсменом Анасом Садеком со счетом 27:8.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)