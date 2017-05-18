Делегация Европарламента едет в Азербайджан

2017-05-18 12:30 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в азербайджанском представительстве ЕС, в рамках визита делегация проведет встречи с президентами, спикерами, членами правящих и оппозиционных партий, а также с представителями организаций гражданского общества.

8 членов Европарламента рассмотрят достигнутую между ЕС и Арменией договоренность по новому соглашению, ход переговоров между ЕС и Азербайджаном по подписанию нового соглашения, в также обсудят вопрос углубления отношений между ЕС и Грузией.

Перед началом визита Дэвид МакАллистер сказал, что его коллеги и сам он с нетерпением ждут поездок в Азербайджан, Грузию и Армению, которые состоятся на следующей неделе: «Этот регион имеет большое значение для политики Европейского союза в рамках программы Восточного партнерства. Мы имеем много общих интересов с точки зрения пропаганды мира, безопасности и торговли. Мы должны защищать демократию, верховенство закона, хорошее управление, права человека и основные свободы, потому что стараемся еще больше углубить наше сотрудничество».

За исключением МакАллистера в делегацию Европарламента входят также 7 человек – Ласло Тёкеш (EPP, HU), Желжано Зовко (EPP, HR), Андреас Мамикинс (S&D, LV), Ангел Джамбазки (ECR, BG), Иво Важгл (ALDE, SL), Гельмут Шольц (GUE/NGL, DE) и представляющая межпарламентскую делегацию Хейди Гаутала (Greens, FI).

Делегация планирует совершить визит в Азербайджан 22 мая. В ходе визита депутаты намерены встретиться с президентом Ильхамом Алиевым, спикером Огтаем Асадовым, членами парламента, а также представителями гражданского общества.

Члены Европарламента затем совершат визиты 23 мая – в Грузию, 25 мая – в Армению. В сообщении говорится, что в настоящее время ЕС посредством новых соглашений переформировывает свои отношения с Арменией и Азербайджаном, учитывая, что переговоры с Арменией завершились недавно, а с Азербайджаном только начались.

Полученная членами парламента информация будет включена в отчет структуры. Согласно достигнутым договоренностям эта информация будет учтена в подготовленных Европарламентом рекомендациях.