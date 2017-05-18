Представитель USAID прибыла в Азербайджан

2017-05-18 10:58 | www.oxu.az | 2

Исполняющая обязанности помощника администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Марго Эллис прибыла в Азербайджан.

Как сообщает Oxu.Az cсылкой на Report, в Баку М. Эллис встретится с донорскими организациями и партнерами агентства из гражданского общества с целью обсуждения роли и влияния иностранной поддержки в вопросах экономического развития Азербайджана. Также ожидается ее встреча с официальными лицами республики для обсуждения общих приоритетов развития.

Визит в Баку завершится 20 мая.

Отметим, что также запланирован ее визит в Тбилиси с 20 по 25 мая.

Н.О.