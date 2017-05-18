Богатейшие люди США потеряли 35 миллиардов долларов из-за Дональда Трампа

2017-05-18 11:00 | www.oxu.az | 3

Суммарное состояние 500 наиболее богатых людей мира сократилось примерно на 35 млрд долларов США вследствие обвала на фондовых рынках США и ряда других стран, произошедшего в среду в свете скандалов вокруг администрации американского президента Дональда Трампа.

Как передает Oxu.Az, самый состоятельный человек на планете Билл Гейтс лишился примерно 1 млрд долларов так как более, чем на 2% подешевели акции компании Microsoft, занимающейся разработкой программного обеспечения. На счету Гейтса порядка 86,6 млрд долларов.

Американский предприниматель Джеффри Безос, возглавляющий компанию Amazon, которой принадлежит одноименный интернет-магазин, обеднел на 1,7 млрд долларов. Причиной этого стало то, что ценные бумаги Amazon подешевели на 2,2%. Суммарная стоимость принадлежащих Безосу активов сократилась до 81,9 млрд долларов.

Основатель испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортега потерял 355 млн долларов. Его состояние уменьшилось до 83,2 млрд долларов. Несмотря на это Ортега поднялся в списке богатейших людей планеты на второе место, опередив Безоса.

Один из создателей американской компании Facebook Марк Цукерберг обеднел на 2 млрд доллара. Акции Facebook упали в цене на 3,3%, а состояние Цукерберга сократилось до 62,3 млрд долларов.

По последним оценкам Bloomberg, суммарное состояние 500 богатейших людей мира составляет примерно 4,9 трлн долларов США.

Скандал произвел в США эффект разорвавшихся бомб и послужил поводом для утверждений, что президентский срок Трампа может завершиться раньше положенного. В частности, некоторые законодатели-демократы в Конгрессе США заговорили о возможности импичмента.

Руфат Рзаев