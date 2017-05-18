Баку-2017: Еще один азербайджанский борец в финале Исламиады

2017-05-18 11:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский борец в греко-римском стиле - Кямран Мамедов (66 кг) продолжил борьбу за выход в финал на IV Играх исламской солидарности.

Соперником Кямрана Мамедова был спортсмен из Узбекистана Мирзобек Рахматов. Одержав над ним победу со счетом 6:0, азербайджанский борец получил шанс побороться в финале за золотую медаль.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)