Депутат: «Отмена регистрации ВАК противоречит духу российско-азербайджанских отношений»

2017-05-18 12:53 | www.apa.az | 4

Об этом АПА заявил депутат, политолог Расим Мусабеков, выражая отношение к принятому 15 мая решению Верховного суда России на основании представления Министерства юстиции об отмене регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК).

Он назвал причину закрытия ВАК: «Россия имеет свою марионеточную организацию – «AzərRos». Членами ВАК являются представители интеллигенции, влиятельные лица , основные финансовые возможности сосредоточены именно в ВАК. «AzərRos» остался в воздухе. В России диаспорские организации формируются в основном для оказания влияния на Азербайджан, они не очень заинтересованы в представлении интересов диаспоры. Они не могут в нужной степени манипулировать ВАК, не могут использовать его для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Сейчас же они хотят закрыть ВАК, чтобы превратить представителей интеллигенции и средства этой структуры в свою игрушку. Цель ВАК заключается именно в этом».

Р.Мусабеков отметил, что необходимо предпринять все шаги для восстановления деятельности ВАК: «В первую очередь следует предпринять шаги в правовой плоскости. Необходимо подать апелляционную жалобу в Коллегию Верховного суда России. Кроме того, надо обратиться в конституционный суд России. Потому что однажды Конституционный суд России уже принимал решение в связи с подобной проблемой, основываясь на формальных, бюрократических принципах нельзя закрывать общественные организации, партии. Нужно вести до конца борьбу в правовой плоскости».

Депутат отметил, что закрытие ВАК в первую очередь касается интересов проживающих в России азербайджанцев: «В России живет около 2 миллионов азербайджанцев. Минимум 200 тысяч азербайджанцев должны обратиться письменно в Кремль, Верховный суд и Минюст России, выразить таким образом свое недовольство. Чиновники в России должны почувствовать, что нельзя играть чувствами людей в такой грубой форме. Если азербайджанцы в России ждут, что все проблемы решит правительство Азербайджана, это не правильно. С другой стороны, соответствующие структуры Азербайджана – Парламент, Министерство иностранных дел, Администрация Президента и Государственный комитет по работе с диаспорой должны мобилизировать все возможности, донести до российских коллег, что решение о ликвидации ВАК было воспринято в Азербайджане крайне негативно. Если вопрос не будет решен, это нанесет урон двусторонним отношениям».

Депутат, директор Института политических исследований Академии госуправления при президенте Азербайджана Эльман Насиров заявил АПА, что такие организации как ВАК служат развитию соседских отношений между Россией и Азербайджаном: «К сожалению, в России определенные антиазербайджанские круги, в частности проармянские силы, постарались навредить сформированным между Азербайджаном и Россией дружеским связям и отношениям стратегического партнерства. ВАК является самой большой диаспорской организацией азербайджанцев в России. Руководство ВАК имеет большое влияние на российское общество. Поэтому целью был избран ВАК. Целью антиазербайджанских сил в России было нарушение отношений между двумя странами. Следует добиться восстановления регистрации ВАК, используя все дипломатические и правовые рычаги».