Кямаледдин Гейдаров встретился с бывшим председателем Сената Королевства Нидерландов

2017-05-18 13:03 | www.apa.az | 3

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров 18 мая встретился с делегацией, возглавляемой бывшим председателем Сената Королевства Нидерландов, руководителем группы Нидерландские друзья Азербайджана Рене Ван дер Линденом.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС, Кямаледдин Гейдаров предоставил подробную информацию о проделанной в Азербайджане работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций и устранению их последствий, а также регулировании водных ресурсов. Министр подчеркнул важность сотрудничества с соответствующими структурами Голландии.

Подписанный в ноябре 2014 года «Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между МЧС Азербайджана и Министерством инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов в сфере управления водными ресурсами» сыграл важную роль в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Сейчас основная работа по эффективному управлению водными ресурсами уже завершена, усилия в рамках совместного проекта продолжаются.

Рене Ван дер Линден отметил наличие перспектив для еще большего развития взаимовыгодного сотрудничества между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и соответствующими структурами Нидерландов.