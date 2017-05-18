Президент Азербайджана принял участие в открытии полупогружной буровой установки SOCAR - ОБНОВЛЕНО

2017-05-18 13:08 | www.apa.az | 3

Сегодня в Гарадагском районе состоялась церемония открытия полупогружной буровой установки «Гейдар Алиев» на базе по морскому обеспечению и логистике компании Caspian Drilling SOCAR.

Как передает АПА-Экономикс, в церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Президент Государственной нефтяной компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев и генеральный директор Caspian Drilling Фарид Ахундов проинформировали главу государства о деятельности структуры за 1996-2016 годы, сравнении эффективного графика по операциям с другими буровыми компаниями мира, а также о полупогружной буровой установке «Гейдар Алиев». Президент Ильхам Алиев встретился с руководством SOCAR и компании Caspian Drilling, с работающими в проекте, а также представителями иностранных компаний в стране, участвующих в соглашениях о разделе добычи. Глава государства нажал на кнопку, символизирующую открытие полупогружной буровой установки «Гейдар Алиев».

Президент Ильхам Алиев побеседовал с участниками мероприятия. Затем глава государства подробнее ознакомился с установкой. Ильхам Алиев был проинформирован об аппарате для подводных операций, который будет здесь установлен. Глава государства посетил также жилой блок полупогружной буровой установки.