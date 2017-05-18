Квест на природе – увлекательное времяпрепровождение для родителей и детей – ФОТО

2017-05-18 11:07 | www.oxu.az | 2

Накануне Международного Дня семьи «Active Mom’s Club» организовал тематическую поездку за город.

В преддверии Международного дня семьи азербайджанское сообщество мам «Active Mom’s Club» впервые организовало игровой маршрут для родителей и детей, передает Oxu.Az.

Новый способ организации досуга для активных семей завоевывает симпатии горожан. Увлекательность квестам придает игра в компании, когда необходимо не просто отстоять свое мнение, а доказать его и оценить чужую версию.

Семейный квест, проведенный сообществом мам и командой профессиональных скаутов, назывался «В поисках сокровищ» - настоящее приключение со своим сюжетом и атмосферой.

Приключенческий квест прошел в одном из живописных районов Азербайджана – в лесном массиве Набрани. Программа поездки оказалась увлекательной и насыщенной. Поиск клада, заблаговременно спрятанный в лесу - стал прекрасной альтернативой прогулке с детьми. В самом начале было подробно объяснено, что необходимо сделать, чтобы получить в конце квеста доступ к сокровищнице. Во время квеста участники получали не только подсказки, но и море позитива от происходящего. Они превратились на несколько часов в первооткрывателей, искателей сокровищ. Это стало отличным способом собраться всем членам семьи вместе и провести время так, чтобы было интересно и взрослым и детям.

Историю квеста творили сами игроки – папы, мамы, дети. Каждый из них на несколько часов погружался в атмосферу приключения.

Эта поездка, предназначенная для всей семьи, в том числе и с маленькими детьми, - прекрасная и незаменимая отдушина.

В рамках поездки был не только поиск клада в лесу, но и различные тематические игры, танцы, салют. Организаторы сделали все возможное, чтобы активный отдых запомнился.

«Active Mom’s Club» - это Сообщество Мам, реализующее проекты просветительского и социально-культурного характера. Клуб основан в январе 2014 года и является единственным объединением мам в Баку. В социальной сети Facebook существует закрытая группа для мам, где число женщин составляет свыше 5 300 человек.

Ключевые проекты Клуба:

1. «Мамы в бизнесе» - проект по поддержке женского предпринимательства.

2. «Мастерская женского счастья» - проект личного роста и саморазвития.

3. «Семейный поход» - выездной проект для всей семьи.

4. «Полезный завтрак» - просветительский проект для родителей.

5. «АРТмосфера» - проект детского и семейного творчества.

6. «Клуб бабушек» - творческий проект для бабушек.

7. «Мамы могут» - информационный проект об успешных мамах.

8. «Прямая линия» - познавательный проект для родителей в режиме онлайн.

9. «ГВ» - социальный проект в поддержку грудного вскармливания.

10. «Экспертный совет» - просветительский проект при участии врачей.

Ресурсы Клуба:

Закрытая группа: https://www.facebook.com/groups/activemomsclub/

Персональные страницы:

https://www.facebook.com/ActiveMomsClub/

https://www.instagram.com/activemomsclubbaku/

Youtube канал - https://www.youtube.com/channel/UCTPEmIERJjc9_QnjtNUjRdg

Электронная почта: info@activemoms.club

Номер Клуба: 050 365 45 71.

A.C.

