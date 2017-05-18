Частное обвинение замдекана в отношении студента принято в производство

2017-05-18 13:43 | www.apa.az | 3

Частное обвинение заместителя декана факультета Теологии БГУ Нигяр Исмаилзаде в отношении студента 4-го кура Зяка Мирагаева передано в производство судье Ясамальского районного суда Азера Тагиева.

Как сообщает АПА, об этом заявил адвокат Эльчин Садыгов. По его словам, студенту выдвинуто обвинение по статьям 147.2 (клевета) и 148 (оскорбление). Его ждет наказание до 3 лет лишения свободы.

Отметим, З.Мирагаев некоторое время назад сделал заявление в прессе о том, что на факультете требуют взятки.