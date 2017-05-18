В Баку одну квартиру продали нескольким людям – ВИДЕО

2017-05-18 11:17 | www.oxu.az | 2

Жительница столицы, купившая квартиру в новостройке два года назад, до сих пор не может переступить порог своего нового дома.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на xəzərxəbər, дело заключается в том, что стройкомпания продала эту квартиру сразу нескольким людям.

Такое неприятное событие приключилось с жительницей столицы, 25-летней Нурай Нуриевой. По ее словам, два года назад она продала свою квартиру вблизи станции метро «Мемар Аджеми» и приобрела жилье на имя своей матери в новом здании, построенном ЖСК «Ени Ясамал» за 33 тыс. манатов.

Через некоторое время Нурай узнала, что она не является единственной жертвой компании-застройщика. По ее словам, в этом здании подобным образом обманули до 200 людей. Не сумев получить свои деньги у ЖСК «Ени Ясамал», женщина обратилась в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

Представитель компании заверил Нурай, что ей выплатят 40 тысяч манатов. Этот человек отвел ее в Главное управление по борьбе с коррупцией с тем, чтобы она отозвала свою жалобу. Н.Нуриева так и поступила, но деньги ей никто не отдал.

Юрист ЖСК «Ени Ясамал» Габиль Фаталиев заявил, что Нурай Нуриева не имеет никаких жалоб или требований против ЖСК в Главном управлении по борьбе с коррупцией.

У.А.