Каннский кинофестиваль-2017: Поцелуй Беллуччи на сцене и другие детали шоу – ФОТО

2017-05-18 11:23 | www.oxu.az | 2

Появление звезд, чьи наряды вы уже успели оценить на красной дорожке Канн-2017, предварило основное действо, которое прошло во Дворце фестивалей и конгрессов. Именно здесь состоялась церемония открытия 70-го Каннского кинофестиваля, положившая начало 11-дневному киномарафону, передает Oxu.Az со ссылкой на spletnik.ru.

Почетную роль хозяйки церемонии взяла на себя Моника Беллуччи, представшая перед гостями в черном платье с открытыми плечами. Вместе с французским комиком Алексом Лутсем итальянская звезда приготовила собравшимся эффектный сюрприз – поцелуй на сцене.

Программа церемонии открытия включала и появление членов жюри во главе с режиссером Педро Альмодоваром, вместе с которым фильмы киносмотра в этом году будут судить Уилл Смит, Джессика Честейн, Марен Аде, Фань Бинбин, Аньес Жауи, Габриель Йаред, Паоло Соррентино, Пак Чжун-Хо.

На сцену Дворца фестивалей и конгрессов поднялась Лили-Роуз Депп, которая вместе с иранским кинорежиссером Асгаром Фархади поприветсвовала гостей и участников юбилейного фестиваля.

На церемонии открытия 70-го Каннского кинофестивала выступила Бланка Ли – испанский хореограф исполнила танцевальный номер в красном платье. Французские певцы Бенжамин Биолэй и Луан Эмера дуэтом спели для гостей.

В основном конкурсе Каннского кинофестиваля-2017 примут участие около двух десятков картин, в том числе «Двуличный любовник» Франсуа Озона, «Счастливый конец» Михаэля Ханеке, «Роковое искушение» Софии Копполы, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, представляющего Россию на киносмотре.

A.C.

