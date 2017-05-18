Заявление Центробанка Азербайджана о валютных резервах

2017-05-18 11:35 | www.oxu.az | 2

Внешние валютные резервы Центробанка Азербайджана на 31 марта 2017 года составили 4,433 млрд долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, это нашло свое отражение в обзоре денежной политики ЦБА за январь-март 2017 года.

«Объем валютных резервов Центробанка превышает международные нормы по достаточности (покрытие 3-месячного импорта товаров и услуг, отношение к денежному предложению в нацвалюте и др.)», - говорится в заявлении.

У.А.

