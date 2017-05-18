Баку-2017: Три азербайджанских борца в шаге от золотой медали Исламиады

2017-05-18 12:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец в греко-римском стиле Эльвин Мурсалиев (75 кг) одержал победу в полуфинале IV Игр исламской солидарности.

Его соперником был представитель Казахстана Каиратбек Туголбаев.

Обыграв казахстанского спортсмена со счетом 3:2, Эльвин Мурсалиев вышел в финал.

Ранее в финал также прошли азербайджанские борцы греко-римского стиля Ислам Аббасов (85 кг) и Кямран Мамедов (66 кг).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)