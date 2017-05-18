Олимпийский чемпион Тогрул Аскеров дисквалифицирован

2017-05-18 11:38 | www.oxu.az | 2

Победитель Летних Олимпийских игр в Лондоне, азербайджанский борец Тогрул Аскеров получил дисквалификацию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, причиной стало нарушение 25-летним спортсменом допинговых правил.

Взятая у спортсмена допинг-проба дала положительный результат. Выяснилось, что Аскеров использовал запрещенный препарат хигенамин, который разрешен в США и ЕС, но использование которого запрещено Всемирным антидопинговым агентством. Данный препарат чаще всего используется для поддержания веса.

По этой причине азербайджанский борец отстранен от всех соревнований сроком на 1 год. Также Т.Аскеров не включен в список участников IV Исламских игр солидарности в Баку.

Отметим, что Тогрул Аскеров является олимпийским чемпионом, бронзовым призером Рио-2016, а также золотым призером Европейских игр и чемпионата Европы.

A.M.

