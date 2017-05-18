Депутаты Европарламента прибудут в Азербайджан с визитом

2017-05-18 12:35 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Делегация депутатов Европейского парламента в рамках турне в страны Южного Кавказа посетит Азербайджан 22-25 мая, сообщили Trend в офисе ЕС в Баку.

Делегация Комитета по внешним вопросам Европарламента во главе с Давидом МакАллистером встретится с официальными лицами страны, с представителями политических партий и гражданского общества, проведет переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС.

Регион Южного Кавказа представляет большую значимость для ЕС и является основным партнером по программе Восточное партнерство, сказал в преддверии визита Давид МакАллистер. У нас есть обще интересы по вопросам мира, безопасности и торговли, отметил глава Комитета.

Мы намерены углублять сотрудничество в вопросах демократии, верховенства закона, управления, прав человека и фундаментальных прав, отметил МакАллистер.

Свой визит в регион делегация ЕС начнет с Азербайджана.