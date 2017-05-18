Президент Азербайджана: «Создание буровой установки «Гейдар Алиев» - историческое событие»

2017-05-18 14:31 | www.apa.az | 3

«Сегодня очень знаменательный день в жизни нашей страны. Мы отмечаем ввод в эксплуатацию новой полупогружной буровой установки. В связи с этим поздравляю весь азербайджанский народ».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия полупогружной буровой установки «Гейдар Алиев» на базе по морскому обеспечению и логистике компании Caspian Drilling SOCAв Гарадагском.