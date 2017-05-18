Сергей Никоненко: Я передал в дар музею Есенина в Мардакяне 17 предметов поэта

2017-05-18 12:10 | www.oxu.az | 2

Народный артист России, режиссер, президент актерской гильдии России Сергей Никоненко встретился с журналистом Москва-Баку в кинотеатре «Иллюзион» перед началом вечера памяти В.М.Шукшина. Беседа шла о кино, дружбе с Василием Шукшиным и коротких, но очень памятных визитах Сергея Никоненко в Баку, передает Oxu.Az.

- Кинотеатр «Иллюзион» - культовое место для всех любителей и знатоков кино...

- Во времена СССР здесь показывали зарубежные картины, которые не шли в свободном прокате. Было два таких места: «Иллюзион» и актовый зал ВГИКа (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова – прим. ред.). Во ВГИКе я учился, и хорошо помню то время, когда в семь утра в зале «яблоку негде было упасть» – столько желающих посмотреть «Шербургские зонтики», «Восемь с половиной недель» или «Ночи Кабирии». Все эти фильмы открыл для себя во время этих утренних и, возможно, нелегальных показов.

- Вы были очень дружны с Василием Шукшиным, расскажите о самых ярких эпизодах, связанных с ним.

- Таких эпизодов было немало. Мне вспоминается 1974 год – последний в жизни Василия Макаровича. Я начал сниматься в драме «Земляки» по произведению Шукшина «Брат мой». Он меня на эту роль и утвердил. Шукшин сам хотел фильм снимать, но был занят у Сергея Бондарчука в «Они сражались за Родину». Живо интересовался съемками, приезжал к нам в Горький, смотрел материал.

В 1974 году на Всесоюзном кинофестивале в Баку фильм Василия Шукшина «Калина красная» получил главный приз.



Я приехал в столицу Азербайджана на три дня раньше назначенной даты вручения. Исходил весь старый город, изучил, все что мог изучить. Встретил Шукшина и его супругу Лидию Федосееву-Шукшину, что называется, «подкованным», водил их по Баку. Помню, в день вручения приза он просил у меня электрическую бритву и галстук – забыл их в Москве. Бритву дал, а про галстук сказал так: «Ты получаешь приз, можешь и без галстука быть. Все бы снимали такие картины». Он посмеялся и говорит: «Наверное, правильно».

- Удалось ли вам после этого случая снова приехать в Баку?

- Несколько раз ездил на гастроли с антрепризными спектаклями: «Нина», «Все проходит» с Александром Абдуловым.

- Зная вашу любовь к творчеству поэта Сергея Есенина, не могу не спросить, бывали ли вы в мемориальном доме-музее в Мардакяне, что находится в пригороде Баку во дворце нефтяного магната Мухтарова?

- Не только бывал, но и передал в дар 17 экспонатов из своего музея Есенина в Москве. За это у меня есть благодарность от министерства культуры Азербайджана.

A.C.

