Баку-2017: Азербайджанские баскетболистки одержали победу в двух играх

2017-05-18 13:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности стартовали соревнования по баскетболу 3X3.

В первый день соревнований женская сборная Азербайджана встретилась с командой Туркменистана. Азербайджанские баскетболистки обыграли туркменских спортсменок со счетом 16:7.

Во второй игре наша сборная одержала победу над командой Алжира со счетом 20:14.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)