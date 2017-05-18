Порошенко не сдержал чувств после подписания закона о «безвизе» – ВИДЕО

2017-05-18 12:15 | www.oxu.az | 2

Телеканал «112 Украина» опубликовал видео c реакцией Петра Порошенко на отмену визового режима между Украиной и странами ЕС.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, президент Украины широко улыбался, показывал поднятые вверх большие пальцы, заставлял европейских политиков жать руки.

Церемония подписания закона о безвизовом режиме между ЕС и Украиной прошла в среду в Страсбурге. Подписи под документом поставили президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

Н.О.