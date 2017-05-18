Азербайджанские спортсмены по прыжкам в воду в финале Исламиады

2017-05-18 13:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Два азербайджанских спортсмена по прыжкам в воду Артем Данилов и Дмитрий Сорокин вышли в финал соревнований по прыжкам с трехметрового трамплина.

В финал также вышли по два спортсмена из Ирана и Индонезии.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.