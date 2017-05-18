В Азербайджане убийца тестя и тещи приговорен к пожизненному заключению

2017-05-18 12:22 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Сумгайытском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Байрама Гасанова, обвиняемого в убийстве тестя и тещи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Мубариза Зейналова апелляционная жалоба Б.Гусейнова не была удовлетворена. Решение Бакинского суда по тяжким преступлениям от 17 июля 2014 года осталось в силе.

Согласно обвинительному акту, убийство произошло 2 января 2013 года в дачном массиве Новханы Абшеронского района. 36-летний Байрам Гасанов убил своего тестя Назара Гусейнова и тещу Рафигу Гусейнову, застрелив их из охотничьего ружья, а затем сбежал.

Отметим, что Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Б.Гусейнова к пожизненному заключению.

З.Г.

