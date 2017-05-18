Прогноз погоды на завтра

2017-05-18 12:25 | www.oxu.az | 2

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 19 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Местами возможен слабый туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем 21-26, в Баку ночью 13-15, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 мм до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 50-55%, днем 80-85%.

В районах Азербайджана завтра в основном осадков не ожидается, однако ночью и утром местами возможен туман. Днем в некоторых северных и западных районах возможен гром, дожди. Будет дуть переменчивый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-16, днем 25-30, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

З.Г.

