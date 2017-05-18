Мосул могут покинуть до 200 тысяч человек из-за боев в городе

2017-05-18 13:59 | www.trend.az | 3

До 200 тысяч человек могут покинуть Мосул с ростом интенсивности боев между ВС Ирака и террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в городе, заявила координатор гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде, передает РИА Новости.

Ранее Международная организация по миграции сообщила, что порядка 370 тысяч человек в Ираке вынужденно покинули свои дома за семь месяцев с начала операции по освобождению Мосула от боевиков ИГ.

"По мере того, как интенсивность военных операций нарастает и они приближаются к старой части Мосула, мы ожидаем, что еще до 200 тысяч человек покинут район", — приводит агентство Рейтер слова Гранде.

В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе, они были отрезаны от боевиков в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.