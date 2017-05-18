Азербайджанские теннисистки вышли в полуфинал Исламиады

2017-05-18 14:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Представительница Азербайджана Миао Ванг в индивидуальных соревнованиях среди женщин по настольному теннису вышла в полуфинал IV Игр исламской солидарности.

Ванг обыграла теннисистку из Ирана Мариам Семет со счетом 4:0.

Другая представительница Азербайджана - Жинг Нинг обошла палестинскую спортсменку Диану Асси со счетом 4:0, выйдя в полуфинал.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.