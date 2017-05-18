Яхта азербайджанского миллиардера стала первой – ФОТО

2017-05-18 12:28 | www.oxu.az | 2

Яхты миллиардеров Алишера Усманова и Вагита Алекперова оказались среди победителей премии World Superyacht Awards 2017, результаты которой были объявлены во Флоренции 13 мая.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Forbes.ru, яхта Алишера Усманова Dilbar получила титул «Моторная яхта года», всего в этой номинации боролись девять судов.

«Присуждая эту награду, судьи сталкиваются с трудностью сравнения различных яхт, но всегда осознают, что ищут «лучшее из лучших» - судно поистине экстраординарное. Таким образом, очевидно, что Dilbar должна была победить», - говорится в сообщении на сайте премии.

Организаторы World Superyacht Awards также указывают, что яхта Усманова, является, возможно, самой сложной и нестандартной яхтой из когда-либо построенных, но она также является самой большой с точки зрения валового тоннажа.

«Качество строительства ее интерьера, в котором используются редкие материалы, и поразительная отделка поистине впечатляют, как и закрытый бассейн объемом 180 кубических метров, самый большой из когда-либо установленных на яхте. Эта яхта является достойным победителем», - говорится в сообщении.

A.M.

