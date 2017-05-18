Назван объем проданных Нефтефондом долларов

2017-05-18 12:32 | www.oxu.az | 2

В первом квартале 2017 года Центробанк Азербайджана с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) провел 24 валютных аукциона.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Marja, об этом говорится в обзоре денежной политики Центробанка Азербайджана (ЦБА) в январе-марте 2017 года.

В документе отмечается, что в течение квартала продажи Нефтефондом иностранной валюты составили 793,1 млн долларов США, что на 36,7% ниже по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

У.А.

