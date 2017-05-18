ВВС Турции обезвредили 6 террористов на севере Ирака
2017-05-18 14:15 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по позициям террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, в результате чего обезврежено шесть боевиков, сообщает в четверг сайт Генштаба ВС Турции.
В ходе операции уничтожены также объекты РПК.
Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес порядка 40 тысяч жизней.
РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Орхан Гулузаде)
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