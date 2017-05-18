Украинские туристы попали в ДТП в Турции – ОБНОВЛЕНО

2017-05-18 12:37 | www.oxu.az | 2

Россияне не пострадали в ДТП с микроавтобусом, которое произошло в Турции, в машине находились граждане Украины.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

«Как нам рассказали в управлении губернатора провинции Мугла, в этом автобусе находились граждане Украины. Россиян среди пассажиров не было», - сказала она.

11:44

Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Денизли.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Sabah.

По информации издания, в ДТП пострадали 17 человек. В провинции Денизли находится древний город Иераполис и источники Памуккале - популярная курортная достопримечательность.

Н.О.