Убыток производителя цемента Holcim Azerbaijan составил 27 миллионов манатов

2017-05-18 12:40 | www.oxu.az | 2

По состоянию на 1 января этого года активы ОАО Holcim Azerbaijan составили 342 млн 561 тыс. манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в финансовом отчете компании говорится, что это на 5,6% меньше по сравнению с 1 января прошлого года.

В 2016 году доходы компании составили 77 млн 955 тыс. манатов (на 7,9% меньше по сравнению с 2015 годом), а расходы 111 млн 203 тыс. (меньше на 46,5%).

В конечном итоге убыток производителя цемента до уплаты налогов составил 33 млн 248 тыс. манатов, что на 73% ниже в годовом сравнении.

«Holcim (Азербайджан)» сэкономил 6 млн 24 тыс. манатов на расходах при расчете налога на прибыль, таким образом, убыток компании за прошлый год составил 27 миллионов манатов.

У.А.

