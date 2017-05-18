В Азербайджане при смене места работы учителей будет учитываться ряд факторов

2017-05-18 14:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - При смене места работы учителей, работающих по бессрочному контракту в общеобразовательных учреждениях Азербайджана, которая будет происходить по обоюдной договоренности в течение учебного года, будут учитываться результаты диагностического оценивания, город и район, где находится учреждение, объем учебной нагрузки и другие факторы.

Это предусмотрено установленным минобразования новым порядком определения требований к учителям общеобразовательных учреждений, входящих в систему минобразования, приему и смене места работы педагогических кадров.

В соответствии с новым порядком, вопрос смены места работы учителей, работающих по бессрочному контракту в общеобразовательных учреждениях Азербайджана, по обоюдной договоренности в течение учебного года рассматривается индивидуально министерством образования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)