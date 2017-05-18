Президент: «В Азербайджане созданы прекрасные условия для инвесторов»

2017-05-18 15:43 | www.apa.az | 2

«Наше сотрудничество с иностранными партнерами построено на здоровой основе».

Как передает АПА-Экономикс, об этом на церемонии открытия полупогружной буровой установки «Гейдар Алиев» сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Все контракты утверждены законом, что усиливает доверие инвесторов. В советский период места глубиной более 200 метров были недоступными. Вероятно, поэтому мы смогли сберечь ресурсы АЧГ и Шахдениз для независимого Азербайджана. Вы знаете, что большая часть нефтяных ресурсов наших сухопутных месторождений иссякла в период царской России и советский период. Теперь же посредством этой установки мы сможем вести буровые работы везде. Она может работать на глубине 12 тыс. метров, вес установки – 26 тыс. тонн».