Курс доллара подошел к переломному моменту - Saxo Bank

2017-05-18 14:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Слабые данные по экономике США в сочетании с политическими скандалами вокруг президента Трампа не идут на пользу доллару, считает главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

“Последней горячей новостью стала статья в New York Times, в которой бывший глава ФБР Джеймс Коми обвиняет Трампа в попытке повлиять на ход расследования в отношении связей бывшего советника по национальной безопасности Флинна с Россией. Активнее других отреагировала иена, сыграв традиционную для себя роль валюты-убежища в условиях неожиданного роста анти-рисковых настроений. Валюты развивающегося сегмента также сдают позиции, даже доллар/лира корректируется после недавних распродаж, несмотря на относительно дружелюбную встречу Эрдогана с Трампом”, - сказал в четверг Trend Харди.

Собеседник агентства отметил, что сейчас все обстоятельства сложились против доллара, однако трудно представить, что он продолжит падение в том же темпе. Скорее всего, продолжил валютный стратег, впереди доллар ждет период консолидации.

По мнению эксперта, доллар просто “утонул” в потоке плохих новостей. “Скандальные истории с Трампом и слабая макростатистика уже сформировали мощный медвежий импульс, поэтому сложно представить, что его можно усилить еще больше в краткосрочной перспективе. Возможно, доллар уже подошел к переломному моменту. Обратите внимание на то, что евро/доллар уже коснулся уровня 61,8 процента коррекции Фибоначчи - 1,1130”, - отметил Джон Харди.

Что касается британской валюты, то, как отметил собеседник агентства, фунту совсем не нравятся те обстоятельства, в которых он оказался. “Инвесторы боятся, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель смогут поладить и окончательно изолировать Великобританию в процессе переговоров по Brexit. Однако рост евро/фунт также обусловлен новой волной оптимизма в отношении единой валюты после французских выборов, устранивших угрозу развала Еврозоны. В любом случае, уровень 0,8600 выглядит ключевым, поскольку он совпадает с 200-дневной скользящей средней и 61,8-процентной коррекцией Фибоначчи относительно предыдущего нисходящего движения”, - подчеркнул Харди.

Фунт пострадал из-за евро, добавил эксперт, и даже отчет по инфляции в Великобритании ему не помог. “Посмотрим, изменится ли настрой сегодня, или же евро/фунт пробьет ключевую область - 0,8600”, - сказал Харди

Говоря о евро, эксперт отметил, что евро в ближайшее время перейдет в режим консолидации, особенно против иены, при условии дальнейшего падения интереса к риску.

Эксперт также затронул другие валюты - швейцарский франк и австралийский доллар: по его мнению, франк растет в рамках классического бегства инвесторов в безопасные активы.

“Для медвежьего разворота потребуется укрепление евро, признаки сокращения вкладов до востребования в Национальном банке Швейцарии и, возможно, рост доходности. Пока же Центробанку придется заняться интервенциями. Обратите внимание на связку доллар/франк – пара приближается к последнему рубежу перед 0,9800. В свою очередь австралийский доллар избежал заслуженного падения во всех парах кроме евро/австралийский доллар, однако слабый отчет по рынку труда в Австралии может отменить рост связки австралийский доллар/доллар США и спровоцировать тестирование циклических минимумов”, - считает Харди.

(Автор: Азад Гасанли)

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