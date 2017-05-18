Сборная Азербайджана по футболу вышла в финал IV Игр исламской солидарности

2017-05-18 14:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу вышла в финал соревнований IV Игр исламской солидарности в Баку.

В полуфинале сборная Азербайджана сыграла со сборной Алжира. Победу Азербайджанской сборной принесли два гола Руслана Абышова и Магсада Исаева.

В финале азербайджанские футболисты будут играть с победителем матча Камерун-Оман.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.