Сотрудник NIKOIL BANK стал призером Чемпионата Европы по карате-до (ФОТО)

2017-05-18 14:46 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сотрудник NIKOIL BANK Гасан Гулиев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по карате-до, который проводился в городе Суботица (Сербия), 5-7 мая текущего года, где принимали участие спортсмены из 25 стран. Соревнуясь в тяжелой весовой категории 85+, Гулиев одолел представителей Англии, Румынии и Болгарии, но в полуфинальной встрече уступил болгарскому спортсмену и занял почетное III место.

Также напомним, что Гасан Гулиев является трехкратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира, и победителем различных международных турниров. Гулиев является обладателем черного пояса - 2-го дана по карате-до.

Коллектив ИКБ «НИКОЙЛ» сердечно поздравляет своего коллегу и желает ему побед на всех дальнейших турнирах.