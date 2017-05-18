Депутаты Европарламента посетят Азербайджан

2017-05-18 13:00 | www.oxu.az | 2

Члены Комитета иностранных дел Европарламента 22-25 мая посетят страны Южного Кавказа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, делегация во главе с Дэвидом Макаллистером 22 мая посетит Азербайджан, встретится с членами правительства, в том числе президентом Ильхамом Алиевым, спикером Милли Меджлиса Огтаем Асадовым, членами парламента и представителями гражданского общества.

В ходе визита в регион восемь членов Европарламента обсудят новое соглашение, достигнутое между ЕС и Арменией, ход переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном, углубление отношений между ЕС и Грузией.

Д.Макаллистер отметил, что данный регион имеет большое значение для Евросоюза, является основным союзников в политике «Восточного партнерства»:

«У нас есть много общих интересов, в основном с точки зрения мира, безопасности и поощрения торговли. В особенности мы должны охранять такие ценности, как демократия, верховенство закона, права человека и фундаментальные права, потому что стараемся еще больше углубить сотрудничество».

Н.О.

