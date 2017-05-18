Москва отказалась выдать Пермякова Армении

2017-05-18 13:05 | www.oxu.az | 2

Российский военнослужащий Валерий Пермяков, осужденный на пожизненное заключение за убийство семи членов семьи Аветисян в армянском городе Гюмри, будет отбывать наказание в России.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции Армении.

«Решение суда России гарантирует безоговорочное и полноценное исполнение приговора гражданина России Валерия Пермякова, осужденного судом Армении на пожизненное заключение, согласно установленному порядку по действующим международным договорам между Арменией и Россией», - отмечается в официальном заявлении ведомства.

Ранее замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян сообщил, что министерство юстиции Армении обсуждает вопрос организации отбывания наказания Пермякова.

12 августа 2015 года гарнизонный военный суд РФ в Гюмри признал российского военнослужащего Валерия Пермякова виновным по трем статьям УК РФ - дезертирство, хищение оружия и его незаконное ношение, приговорив его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Данное дело было выделено из уголовного дела об убийстве в Гюмри. 23 августа 2016 года суд первой инстанции Ширакской области Армении приговорил Пермякова к пожизненному заключению.

В конце апреля из Кассационного суда Армении сообщили, что адвокатам потерпевшей стороны по делу Пермякова не удалось добиться пересмотра дела. Правопреемники потерпевших представили в Конституционный суд Армении жалобу, считая, что преступление раскрыто не полностью, а Пермяков не мог действовать один. Позднее в другой жалобе правопреемники требовали возмещения материального ущерба в размере 450 тыс. евро. Однако обе жалобы были отклонены.

З.Г.

