Президент Ильхам Алиев: Строительство полупогружной буровой установки "Гейдар Алиев" демонстрирует и нашу силу, и наши возможности

2017-05-18 14:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня в жизни нашей страны очень знаменательный день. Мы отмечаем сдачу в эксплуатацию новой полупогружной буровой установки. От всего сердца поздравляю весь азербайджанский народ в связи с этим событием.

Об этом в четверг на церемонии открытия полупогружной буровой установки "Гейдар Алиев" в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Это историческое событие в нефтяной промышленности Азербайджана, потому что до сегодняшнего дня в Азербайджане не строились буровые установки такого размера. Поздравляю всех работников, сотрудников, принимавших участие в строительстве этой буровой установки, выражаю им свою благодарность. Я рад, что такая грандиозная установка построена в Азербайджане. Подавляющее большинство участников строительства этой установки граждане Азербайджана. Здесь мы видим реализацию очередного проекта успешного сотрудничества с иностранными партнерами", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что на протяжении долгих лет Азербайджан успешно сотрудничает с иностранными партнерами, зарубежные компании вкладывают инвестиции в Азербайджан. Однако инвестиции в эту установку вложены азербайджанским государством.

"Доходы, полученные от нефти, мы направляем, в том числе и на такие грандиозные проекты. Средства, вложенные в реализацию этого проекта, как Государственным нефтяным фондом, так и Государственной нефтяной компанией составляют около одного миллиарда долларов. То есть, это демонстрирует и нашу силу, и наши возможности. Это также показывает, что нефтяная промышленность в Азербайджане успешно развивается", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что когда в Азербайджан вкладывались инвестиции со стороны иностранных компаний, то одним из основных условий было то, чтобы эти инвестиции также служили развитию нефтяной промышленности в Азербайджане.

«Чтобы в Азербайджане создавались рабочие места, чтобы наши работники получали хорошую зарплату, рос их профессионализм, чтобы для них проводились тренинги, и сегодня мы это видим. Сегодня граждане Азербайджана успешно работают во всех основных нефтяных проектах и приносят большую пользу и себе, и стране», - сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что создание этой буровой установки – историческое событие.

«Неслучайно, что этой буровой установке было присвоено имя великого лидера Гейдара Алиева. Гейдар Алиев - основоположник современной нефтяной стратегии Азербайджана. Нефтяная стратегия Гейдара Алиева сегодня успешно развивается», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что c подписанием «Контракта века» в 1994 году в нефтяной промышленности Азербайджана начался новый период.

«Наряду с этим еще в 1970-е годы под руководством Гейдара Алиева были предприняты очень важные для нефтяной промышленности Азербайджана шаги. В том числе в 1970-х годах по инициативе великого лидера началось строительство завода глубоководных оснований. Если бы тогда этот завод не был построен в Азербайджане, - наверное, вы тоже слышали, что были и другие варианты, - то строительство такого завода предусматривалось на других берегах Каспия. Благодаря вмешательству и усилиям Гейдара Алиева местом для строительства завода глубоководных оснований был выбран Баку. Этот завод играет сегодня незаменимую роль в развитии нефтяной промышленности и в целом в развитии нашей страны», - сказал Президент Азербайджана.

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