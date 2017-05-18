Видади Зейналов: «Я заранее подготовил завещание по имуществу»

2017-05-18 16:29 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева показания дал Видади Зейналов. Он сказал, что подробно ознакомился с обвинительным актом, и что не согласен с документом: «Я не знаю, каким образом следственный орган подсчитал нанесенный ущерб. В следственных материалах есть много противоречивых моментов».

Бывший глава аппарата подробно рассказал о своем имуществе, на который наложен арест: «Чтобы между моими детьми не было разногласий после моей смерти, я составил список в связи со своим имуществом, а также имуществом, которое в официальном порядке мне подарили моя мать и близкие родственники. Я написал завещание, которое хранится в сейфе. В ночь ареста это завещание было взято из сейфа. В ту ночь на всех сайтах был распространен этот список. Кому это нужно было? Все земельные участки, принадлежащие на нашей малой родине моим сестрам, братьям, деверю, свояку, дома дочери, соседей, выделенные государством в селе земельные участки, вплоть до участков, взятых в аренду по договору с государством и муниципалитетом были включены в список и переданы в СМИ».

Он заявил, что во время следствия цифры были преувеличены.

Отвечая на вопросы адвокатов, Видади Зейналов сказал, что хочет продать свое имущество: «Но для этого, надо чтобы был снят арест с моего имущества, исходя из чего я возместил бы ущерб, который повесили на меня.

Судья возразил, что вопрос имущества будет оценен в конце.

Бывший руководитель Азерпочт Гамбар Бейбалаев заявил, что не знает в чем его обвиняют: «Видади Зейналов также в своих показаниях отметил, что по поручению бывшего министра Али Аббасова некоторые сотрудники управления получали конверты. Я никогда не получал конвертов. И не имел ничего общего с теми, кто их получал. Раньше в нашем управлении зарплата выдавалась очень маленькая. Я попросил министра повысить ее. Он предложил выдавать конверты, я не согласился. Дай Бог здоровья Видади муаллиму, он меня поддержал. Вопрос зарплаты нормализовался. По этой причине я никогда не участвовал в разговорах о дополнительных деньгах».

Процесс продлится 19 мая.

Отметим, что в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий стало известно, что гендиректор ПО «Бакинская телефонная связь» Бейтулла Гусейнов в 2009-2015 годах, войдя в преступный сговор с директором основанных своей супругой компании Bakı Rabitə Təmir Tikinti и Təmir Təchizat Servis Байрамом Велиевым и директором ООО «3 nömrəli Rabitə Təmir Tikinti» и “Rabitə Mülki Tikinti” Эмином Мамедовым, передал им проект на реализацию работ по проведению новых телефонных линий и установку новых оборудований. Согласно заключенному между ними договору, 35-45 % перечисленных на счета этих компаний средств затем должны были в наличной форме возвращены самому Бейтулле Гусейнову. После этого Бейтулла Гусейнов, злоупотребив служебными полномочиями и организовав фиктивные тендеры, оформил поддельные документы, в которых указывалось, что работы по проведению фибер-оптических линий для интернета были проведены подконтрольными ему компаниями, хотя на в реальности эти работы были проведенными местными телефонными сетями. Благодаря этим махинациям Бейтулла Гусейнов присвоил 21 миллион 379 тысяч из 71 миллиона 263 манатов, перечисленных на счета подконтрольных ему ООО. Вместе с тем, у следствия есть основания для подозрений, что руководитель аппарата министерства Видади Зейналов, оформляя госзаказы на близкие себе компании и увеличивая их стоимость в 4-5 раз, присвоил 73 миллиона 590 тысяч манатов.

В ходе расследования были выявлены случаи присвоения бюджетных средств и служебного подлога во входящих в структуру министерства ООО «Aztelekom», «AzİnTelekom», Центре информации и расчетов, «Optik Rabitə Tikinti və Quraşdırma».

Таким образом, главе ПО «Бакинская телефонная сеть» Бейтулле Гусейнову, главному бухгалтеру ПО Анару Мустафаеву, директору ООО «3 nömrəli Rabitə Təmir Tikinti» и ООО «Rabitə Mülki Tikinti» Эмину Мамедову, директору ООО «Bakı Rabitə Təmir Tikinti» и ООО «Təmir Təchizat Servis» Байраму Велиеву, а также главному бухгалтеру ООО «Азтелеком» Октаю Рустамову были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Главе аппарата министерства Видади Зейналову, гендиректору ООО «AzİnTelekom» Джалилу Джафарову, гендиректору ООО «Азерпочт» Гамбару Бейбалаеву, директору ООО «Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma» Намазалы Мамедову предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 и 308.2, а главбуху этого ООО Сахрабу Гумбетову - по статьям 179.3.2, 308.2 и 313. В отношении всех этих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.