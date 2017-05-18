Facebook оштрафован на 120 млн долларов за обман

2017-05-18 13:45 | www.oxu.az | 4

Еврокомиссия оштрафовала американскую соцсеть Facebook на 120 млн долларов, сочтя что она предоставила ложную информацию при покупке сервиса обмена сообщениями WhatsApp.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает BBC.

«Сегодняшнее решение посылает компаниям четкий сигнал о том, что они должны выполнять все правила ЕС о слиянии, включая обязательство предоставить корректную информацию», - говорится в заявлении комиссара ЕС по конкуренции Маргрет Вестагер.

«Комиссия должна принимать решение о последствиях слияния для конкуренции, зная точные факты», - добавила она.

Регуляторы ЕС разрешили покупку WhatsApp в конце 2014 года, не обнаружив угрозы для конкуренции в секторе соцсетей.

Согласно заявлению Еврокомиссии, когда Facebook уведомлял регуляторов о приобретении, компания заявила, что «не сможет создать надежную автоматизированную систему, позволяющую связать аккаунты пользователей в двух сервисах».

Однако в августе 2016 года WhatsApp объявила об обновлении условий использования сервиса и политики конфиденциальности, включив туда возможность связать номера пользователей WhatsApp с аккаунтами в Facebook.

После начала расследования в прошлом году комиссия выяснила, что компания предоставила неверные данные - и техническая возможность соотнести аккаунты в Facebook и WhatsApp существовала и в 2014 году.

В октябре Facebook временно прекратил сбор данных пользователей WhatsApp в Евросоюзе после давления местных властей.

A.M.