Чингиз Абдуллаев встретился c творческой молодежью и провел автограф-сессию (ФОТО)

2017-05-18 15:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В филиале №1 Централизованной библиотечной системы Сабунчинского района при Главном управлении культуры и туризма Баку прошла встреча со всемирно известным писателем Чингизом Абдуллаевым, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Ведущий мероприятия Тарлан Акчай рассказал о славном творческом пути писателя, призвал молодежь учиться у таких личностей, которые своим трудом вносят бесценный вклад в развитие национальной литературы и общества.

На встрече с представителями творческой молодежи Чингиз Абдуллаев призвал уделять больше внимания национальной и зарубежной литературе, пропагандировать книгочтение среди сверстников, а также ответил на вопросы гостей.

" Каждый человек, стремящийся добиться определённых целей в своей жизни, обязательно должен прочитать как можно больше различной литературы. Книги – бесценный источник важных знаний, необходимых каждому из нас для того, чтобы сделать свою жизнь счастливой и наполнить её новым смыслом. Книги позволят значительно расширить границы сознания, способствуют повышению уровня образования и культуры, помогают достигать новых целей на пути к успеху, развивают личность человека", - отметил писатель.

В заключении прошла автограф-сессия книг Чингиза Абдуллаева.

Чингиз Абдуллаев - народный писатель Азербайджана, президент ПЕН-клуба, секретарь Союза писателей, доктор юридических наук, профессор, лауреат многих международных премий и наград, кавалер ордена "Шохрат", почетный доктор шести университетов. Книга рекордов Гиннесса зафиксировала достижения азербайджанского писателя по количеству его книг, проданных на русском языке. Его произведения переведены на 29 языков мира и изданы в странах СНГ, а также в США, Франции, Швеции, Турции, Болгарии, Израиле общим тиражом 16 миллионов экземпляров, по мотивам его произведений сняты фильмы и сериалы. Писатель побывал более чем в восьмидесяти странах мира, на четырех континентах. Владеет несколькими иностранными языками: кроме азербайджанского и русского - английским, итальянским, турецким и фарси.

(Автор: Вугар Иманов)