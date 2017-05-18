Польские компании нацелились на аграрный сектор Азербайджана (ФОТО)

2017-05-18 15:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Накануне в Баку стартовала XXIII Азербайджанская международная выставка "Пищевая промышленность". В этом году в работе выставки принимает участие 331 компания из 28 государств мира, из которых 70 процентов - иностранные экспоненты и 30 процентов - локальные.

В этом году на выставке в очередной раз представлен польский стенд, представленный 10 компаниями, четыре из которых (Metal-Fach, SaMasz, Farmtrac и POM Augustow) являются производителями агротехники. Вместе с тем, на выставке представлено еще шесть польских компаний (Sweet Brands, Kaskat, Eko-Aronia, Maspex, Malwa и Contimax), функционирующих в сфере пищевой промышленности.

Как сказал Trend посол Польши в Азербайджане Марек Цалка, польские компании нацелены на азербайджанский рынок, а выставка дает хороший шанс проанализировать этот рынок и найти в нем свою нишу.

“В этом году Польша на выставке представлена не очень большим стендом, но он от этого не стал менее интересным. Два года мы подготавливали новое правительство для того, чтобы они увидели имеющиеся в Азербайджане возможности и потенциал этого рынка, и сегодняшнее наше присутствие на этой выставке - своего рода “разведка боем”. Мы организовали приезд нескольких различных компаний, чтобы найти для себя нишу, посмотреть, как отзовется рынок. Дело в том, сегодня Азербайджан провозгласил политику развития сельского хозяйства, и мы привезли сюда четыре компании, занимающиеся производством сельхозтехники - тракторов, различных уборочных машин и так далее. Лично я считаю, что это оборудование идеально подходит для ваших условий - так как у вас немало сложных для обработки территорий”, - отметил посол.

Как в свою очередь отметил менеджер по рынкам Восточной Европы и Азии компании Metal-Fach Януш Пыдыщ, его компания весьма заинтересована в выходе на азербайджанский рынок и готова предложить фермерам различную агротехнику.

“Мы производим различную агротехнику - в основном технику, предназначенную для заготовки кормов для коров и свиней - это рулонные пресс-подборщики, обмотчики рулонов, которые позволяют сохранить корма в течении двух лет, кормораздатчики, различные полуприцепы и прицепы, конвейеры, культиваторы. Кроме того, мы производим фронтальные погрузчики, а также различные типы захватов для них. Кстати, хочу отметить, что этими захватами можно укомплектовывать погрузчики других производителей, что делает их универсальными. Сейчас мы пытаемся выйти на азербайджанский рынок. Мы уже присутствуем не только на европейском, но и на азиатском рынке. Число наших зарубежных точек продажи превышает 60, в том числе мы присутствуем на российском рынке, где также наладили производство, в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Украине и в других странах. У нас уже есть опыт в вашем регионе, и мы знаем, что разные страны нуждаются в различных видах техники. В Азербайджане я уже второй раз - впервые я посетил вашу страну два месяца назад и провел ряд бесед с вашими компаниями. Кроме того, я представляю компанию POM Augustow, производящую технику для перегрузки зерна, а также компанию Farmtrac, являющуюся производителем тракторов”, - сказал Пыдыщ.

По словам менеджера, в настоящее время развитие аграрного сектора Азербайджана находится на том этапе, когда фермеры начинают обращать внимание на более дорогую, но качественную технику.

“Мне известно, что в настоящее время Азербайджан намерен развивать свой аграрный сектор, и наша цель найти свою рыночную нишу. В процессе развития аграрного сектора, вашей стране понадобится новая техника, которую мы готовы предложить. Польша уже проходила путь развития аграрного сектора, и мы знаем, что на первом этапе покупается дешевая техника. Но на втором этапе фермеры начинают приобретать технику чуть подороже, но значительно качественнее. Сейчас Азербайджан постепенно переходит ко второму этапу, и поэтому фермеры будут заинтересованы в приобретении более качественной техники. На первом этапе мы можем предложить различные виды прицепов, вместимостью от 1,5 до 25-30 тонн, кормораздатчики и различную технику для обработки земли. Мы хотим ознакомиться с планами Азербайджана относительно развития сельского хозяйства, и удостоверится в том, что наша продукция будет здесь востребована. Естественно, возникает первый вопрос - ценовой диапазон продукции. Мы прекрасно осведомлены, что в настоящее время в Азербайджане используется в основном белорусская и российская техника. Мы конкурируем с белорусской продукцией: несмотря на то, что наша продукция несколько дороже белорусской, она значительно дешевле ведущих мировых брендов, при этом не уступает им в качестве”, - сказал Пыдыщ.

В свою очередь, менеджер по экспорту компании SaMasz Адам Рыдзевски, отметил, что польские компании ориентированы на конкуренцию в качестве, где их продукция не уступает ведущим мировым брендам.

“Хотелось бы отметить, что мы не гонимся за ценовой конкуренцией, мы стараемся больше конкурировать в соотношении цены-качества. Сегодня на рынке есть очень качественная техника, которая, к сожалению, стоит очень больших денег. Мы готовы предложить продукцию, не уступающую, а в чем то даже превосходящую, продукцию мировых брендов, затраты на которую значительно ниже, чем на германскую или американскую. Для нас самый главный критерий это довольство клиента. Если даже клиент платит небольшую сумму, он все равно будет недоволен, если техника выйдет из строя через несколько месяцев. У нас же практически на всю нашу продукцию есть два года гарантии. Наша сервисная служба, при необходимости, готова вылететь в любую точку мира, где осуществляется продажа нашей техники, и устранить возникшие неполадки”, - сказал Рыдзевски.

На первом этапе польские компании заинтересованы в экспорте своего оборудования. Но уже в будущем, по словам Рыдзевски, есть вероятность создания совместного производства техники на территории Азербайджана.

“Это долгосрочная перспектива, но идея хорошая. У нас пока еще нет опыта работы в Азербайджане. Нужно проанализировать потребности рынка, условия работы техники. Если будет большая потребность, мы готовы в будущем создать здесь производство. Мы уже создали производство в России, Беларуси, вместе с тем, поставляем комплектующие и осуществляем сборку в Ирландии и Италии. Мы готовы к сотрудничеству и ждем предложения от азербайджанской стороны”, - сказал Рыдзевски.

(Автор: Анвар Мамедов)