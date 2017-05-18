Правительство Армении подало в отставку

2017-05-18 14:00 | www.oxu.az | 2

Правительство Армении подало в отставку. Президент Армении принял отставку правительства.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на news.am, в этой связи в указе Сержа Саркисяна говорится:

«Руководствуясь изменениями 4 пункта 55 статьи Конституции, внесенными в 2005 г, и учитывая, что 18 мая созвано первое заседание новоизбранного Национального Собрания, решаю: принять отставку правительства Республики Армения, членам правительства Республики Армения продолжать выполнять свои обязанности до формирования нового правительства, указ вступает в силу с момента подписания».

A.M.