"Дни триумфа" в Баку - чествование призеров Исламиады (ФОТО)

2017-05-18 16:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана в рамках проекта "Zəfər günləri" ("Дни триумфа") прошла традиционная встреча с победителями и призерами IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

На открытии вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде и депутат Милли Меджлиса (парламента) Хады Раджабли отметили, что сборная страны очень успешно выступает на IV Играх исламской солидарности, количество золотых медалей у Азербайджана достигло 50, на его счету и около 50 серебряных и бронзовых наград.

Было подчеркнуто, что проведение IV Игр исламской солидарности Баку- 2017 в очередной раз является ярким примером того, что Азербайджан – спортивная держава в мировом масштабе.

Затем медалисты по традиции расписались на доске почета, им были вручены подарки. Далее мероприятие продолжилось концертной программой.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)